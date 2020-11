Panchina, è Sarri il sogno viola. Ecco che cosa serve per convincere il tecnico di Figline

La Fiorentina, in attesa di prendere una decisione definitiva su Beppe Iachini, sta iniziando a considerare gli eventuali sostituti. Dalle soluzione “interne” come Aquilani o Montella, a tanti nomi che si sono ricorsi nelle ultime ore, con un solo sogno. Come riporta Tuttosport, infatti, il sogno viola è senza dubbio Maurizio Sarri, il preferito dalla dirigenza, al quale andrebbe garantito un progetto ambizioso a lungo termine per almeno 3 anni, oltre ad uno stipendio molto alto. La Fiorentina sta provando a convincerlo, ma la situazione è ancora poco chiara.