Panchina, quali nomi restano in piedi? C’è anche lo spiraglio per un nome grosso

Abbiamo detto delle difficoltà sulla conferma di Iachini (LEGGI). Ma quali sono adesso le alternative? Giampaolo pare lontano, Juric ha appena rinnovato col Verona e su Di Francesco la società è pronta a trattare, ma rimangono perplessità. La questione va risolta non subito, serve ponderare bene, così la pensa Commisso. Che dunque vuole davvero valutare come Iachini chiuderà la stagione, e se il gruppo lo seguirà fino in fondo. Il tecnico marchigiano ha il gradimento del proprio patron. Altre suggestioni: la pista che porta a Marcelino non è fredda, né è solo un pensiero quello che è stato fatto su De Rossi: tutto può succedere, anche che arrivi un nome di primissimo piano, trattato in segreto, che richiederebbe una campagna acquisti imponente. Lo scrive La Nazione.