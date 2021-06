Pancaro: “Gattuso colpo viola. Commisso vuole ridare prestigio al club”

Parla l'ex difensore viola

«Per la Fiorentina è stato un gran colpo. Poi c’è un presidente, Rocco Commisso, che in questo momento ha voglia di investire e ridare prestigio al club. Sulla carta è un bel matrimonio, poi è chiaro che come ogni tecnico dipenderà dai risultati in campo. Di sicuro Firenze è una città esigente, ma sa riconoscere la qualità del gioco e quando un calciatore mette tutto il suo impegno per onorare la maglia. È una delle più importanti tra quelle che ci sono in Italia, ma Rino non avrà problemi. Partirà con l’obiettivo di tornare a lottare per le posizioni che le competono, non so se addirittura per un posto in Europa, ma comunque diciamo nella parte sinistra della classifica».