Palladino vara il turnover forzato, ma l’identià resta. Pronti Quarta e Ikonè

La Fiorentina di Raffaele Palladino è attesa da un esame pesante, quello di Genova. La Nazione analizza l'importanza della sfida, la Fiorentina ha un'identità anche senza Kean. Ma proprio adesso la squadra non deve avere cali di concentrazione, l'occasione di fare punti e macinare gioco non va sprecata. Qualche punto di troppo è stato perso a inizio stagione, ma è da lì che è nata questa Fiorentina. Come noto non ci sarà Kean. Così come sono in bilico Comuzzo e Cataldi, per questioni fisiche. I favoriti per giocare al loro posto sono Quarta e Richardson, le uniche alternative disponibili. Ma oltre a loro anche ltri potrebbero essere sostituiti, come Colpani per Ikonè.