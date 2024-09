Palladino, una vittoria per allentare la tensione. Ed i “jolly” sono finiti

La Nazione analizza oggi il lunch match tra Fiorentina e Lazio: Palladino chiede concentrazione massima per trovare la prima vittoria stagionale. Il quotidiano parte dal primo dubbio, Gud o non Gud? Ok, l’attesa per l’innesto, il debutto, lo sbarco in formazione dell’islandese, non è una nota a margine trascurabile, ma sul piatto del lunch match ci sono anche e ben altri concetti. Sui quali, sia chiaro, la presenza o meno di Gudmundsson potrà avere ripercussioni preziose, ma il fine del pranzo al Franchi in chiave viola è semplicemente un altro. Questo: la Fiorentina e Palladino dovranno portare a casa a tutti i costi i tre punti. I viola (e soprattutto l’allenatore) del resto oggi hanno bisogno solo e soltanto di vincere. Mica poco, certo, visto che dall’altra parte c’è la Lazio, ma i jolly da mettere sul tavolo legati alla vittoria mancata, la Fiorentina se li è giocati tutti contro altri avversari. Vedi Parma, Monza e soprattutto Venezia. Così, dopo il ko di sette giorni fa a casa dell’Atalanta, la classifica ha iniziato a raccontare un cammino che non convince (tre punti in quattro partite), l’aria attorno alla squadra e a Palladino a farsi scoppiettante, a tratti preoccupante. Insomma, la vittoria sulla Lazio sarà da considerarsi una boccata di ossigeno per far sì che la pressione e la tensione sulla Fiorentina (e su Palladino) inizino a calare un po’.