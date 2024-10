Palladino torna ai titolarissimi. Gosens in bilico, c’è Biraghi?

Raffaele Palladino è pronto a cambiare quasi tutta la formazione rispetto alla partita contro i New Saints, schierando i titolari per il match contro il Milan. De Gea tornerà in porta, con una difesa a quattro che include Dodo, Comuzzo, e Ranieri, con Gosens a sinistra, sebbene possa essere sostituito da Biraghi.