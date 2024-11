Palladino, sarà ancora maxi turnover: l’obiettivo è mantenere il primato

Campionato, coppa, campionato, coppa. Ormai è una sana abitudine e la Fiorentina non ha nessuna intenzione di interromperla. Anzi. L’obiettivo è andare il più avanti possibile e pazienza se ogni tanto qualche imprevisto comporta sforzi e fatiche supplementari. Come scrive il Corriere Fiorentino, basta pensare a quanto successo ieri quando la truppa viola ha dovuto ritardare la partenza per Cipro di circa un’ora (tra ritardo accumulato dall’aereo nei voli precedenti e altri inconvenienti a Peretola) rispetto alla tabella di marcia. Un piccolo fastidio, che ha condizionato tutta la giornata. Anche perché i viola per questa non agilissima trasferta hanno deciso di alloggiare vicino a Larnaca, città che dista circa un’ora da Nicosia. Il problema è che anche da quelle parti devono fare i conti col traffico e per questo, tanto per dare un’idea di quanto siano slittati i tempi, mister Palladino si è presentato davanti ai microfoni della sala stampa per la conferenza della vigilia attorno alle 21 locali. Dettagli, per carità, che certo non devono e non possono valere come scusanti in vista di una partita che la Fiorentina vuole e deve vincere per consolidare il primato nella classifica del maxi girone, ma che servono per capire come mai, quando il calendario si fa così fitto, sia inevitabile gestire uomini, forze e risorse.