Palladino ritrova il gruppo: De Gea e Kean i più in palla verso l’Atalanta

I giocatori impegnati con le varie nazionali sono rientrati a Firenze e stanno lavorando per essere al meglio alla ripresa del campionato

La Nazione dedica spazio alla condizione dei giocatori della Fiorentina che sono stati coinvolti nelle partite delle rispettive nazionali durante la sosta: fra tre giorni i viola sono attesi a Bergamo dall'Atalanta e Palladino comincia a studiare la migliore formazione: anche da quel che si vede sui canali gigliati, i più in palla sono Moise Kean e David De Gea, che viaggia spedito verso l'esordio in Serie A; l'ultimo a rientrare è Christian Kouamé, atteso oggi, mentre Edoardo Bove, tornato ieri, parte un po' indietro rispetto a Cataldi e Adli nella corsa per una maglia nel nuovo Gewiss Stadium.