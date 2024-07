Palladino riparte dalla difesa, tra certezze acquisite e giovani da testare

In un mercato che probabilmente consegnerà a Palladino una Fiorentina rivoluzionata la certezza è rappresentata dalla difesa. Il tecnico ex Monza ha già annunciato di voler passare ad uno schieramento con 3 centrali, e in questa ottica il trio Milenkovic-Quarta-Ranieri sarà la base. Dietro probabilmente ci saranno solo delle rifiniture in termini di acquisti, e un'attenta valutazione dei giovani. Soprattutto Lucchesi e Comuzzo avranno una bella occasione nel ritiro estivo. Sul mercato invece a meno di offerte irrinunciabili i 3 tenori rimarranno al centro della difesa, ma certamente serviranno alternative. Un nome apprezzato è quello di Costa del Tolosa. Fonte Corriere Fiorentino