Palladino riabbraccia Gudmundsson: ecco quando dovrebbe tornare

Buone, anzi ottime notizie in casa viola perché la Fiorentina sta per ritrovare il proprio numero 10. Con il clamoroso programma di partite davanti che fissano la prossima sosta a marzo, ogni freccia in più nell’arco di Palladino è la benvenuta. Figurarsi se quella freccia è sulla carta la più letale (oltre che la più costosa). A distanza di un mese dall’infortunio quindi, Albert Gudmundsson sta per tornare: sperando di non fermarsi più. L’attaccane corre e sprinta sui campi del Viola Park da una decina di giorni e nel corso di questa settimana rientrerà gradualmente a lavorare con il gruppo. E dire che l’uscita dal campo quasi in lacrime a Lecce, il 20 ottobre, non lasciava pensare a niente di buono. Non un “semplice” problema muscolare, ma una lesione abbastanza importante nella zona dove il tessuto da muscolare diventa tendineo. (...). Detto che i prossimi giorni saranno decisivi, da ora tocca a Palladino decidere quando schierarlo. Molto difficile la convocazione per la partita a Como, molto più probabile entrare a gara in corso il prossimo 28 novembre contro i ciprioti del Pafos. Lo riporta Repubblica Firenze.