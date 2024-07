Palladino punta su Barak. Ecco il suo nuovo ruolo con il neo tecnico viola

La Repubblica scrive oggi di Antonin Barak, centrocampista viola che potrebbe avere nuove chance nella Fiorentina di Palladino. Barak, calciatore che in caso di conferma di Italiano avrebbe spinto per un percorso diverso, infatti, con il nuovo tecnico gigliato potrebbe avere nuove possibilità. Palladino vuole non solo vederlo da vicino, ma avrebbe già deciso di trattenere il ceco per rigenerarlo considerata la stima che nutre per l’ex Verona. Per il classe '94 il nuovo allenatore viola avrebbe in mente un percorso innovativo, ovvero piazzato non solo sulla trequarti, ma anche nei due centrocampisti centrali come incursore di centro sinistra, sfruttandone fisicità e piede mancino. Magari alternandolo quando inizierà il ritiro (più tardi rispetto agli altri avendo partecipato agli Europei) con Mandragora, in attesa che il mercato porti due giocatori in grado di fare un salto di qualità là in mezzo.