Palladino, ora sì che si spiega la vacanza premio: il calendario fa impressione

La Fiorentina sta vivendo un momento d’oro, con sei vittorie consecutive in campionato e un secondo posto condiviso in classifica. Dopo un ciclo intenso di 7 partite in 21 giorni, il prossimo mese si preannuncia ancora più impegnativo: 9 partite in 29 giorni tra campionato, Conference League e Coppa Italia, con un totale di 10 gare fino a fine 2024.