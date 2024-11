Palladino, la svolta non arriva contro la Lazio. Il segno è lasciato da lontano

Il lato tattico è il primo segreto del successo, ma guai a ricondurre tutto all’intervallo di Fiorentina- Lazio e al passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro: Non sono un’integralista, aveva detto Palladino il giorno della sua presentazione. E così è stato. È partito con il 3- 4- 2- 1 per sviluppare il suo modulo di riferimento, si è spostato al 4- 2- 3- 1 accogliendo le specificità del gruppo e ha dimostrato che mai come nel calcio moderno più che i moduli contano i princìpi. Ai giocatori ha chiesto di difendere compatti e di sacrificarsi, di rovesciare velocemente l’azione, di cercare la verticalità. Poi, lavorando sulle basi ha cucito via via un abito diverso, variabile di partita in partita, di momento in momento. Domenica col Verona il tecnico ha inserito una seconda punta, Kouamé, per tenere impegnata la difesa ospite e ha chiuso con due terzini come ali, Kayode e Parisi, per gestire il finale.