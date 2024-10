Palladino in Europa ne cambia 10, ma pensa al Milan. Domenica sarà decisiva

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla Fiorentina di Palladino che giovedì incontrerà i New Saints per l'esordio della nuova Conference League. E per la sfida, l'ex Monza è pronto a cambiare 10 giocatori su 11 rispetto alla gara contro l'Empoli . Anche perché un pensiero deve andare al Milan , gara che misurerà il termometro della squadra e dell'allenatore.

Per quanto riguarda i cambiamenti, tutto parte dalla porta con Terracciano che prenderà il posto di De Gea. In difesa l'emergenza è totale, con Palladino pronto a tornare a tre con Biraghi e Kayode braccetti, incrociando le dita per Pongracic per schierarlo dal primo minuto come centrale. Nel mezzo tornerà Mandragora e al suo fianco scalpita Adli. Solo 63' minuti finora per il francese. Se Kayode sarà schierato come braccetto, Dodò sarà l'unico giocatore riproposto dopo Empoli. Con Parisi pronto a prendere il posto di Gosens a sinistra.