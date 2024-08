Durante l'ultima amichevole contro il Friburgo, Palladino ha testato una formazione che potrebbe essere quella titolare contro il Parma, con Terracciano in porta, Biraghi come centrale difensivo a sinistra, e Amrabat in coppia con Mandragora a centrocampo, suggerendo che il marocchino potrebbe essere ancora parte integrante del progetto. Kean e Colpani sono attesi rispettivamente come centravanti e trequartista. Lo riporta il Corriere dello Sport.