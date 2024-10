Palladino, emergenza in difesa: col New Saints a tre o a quattro?

In Conference tre difensori squalificati. Cosa farà Palladino per ovviare a questa emergenza?

Per il debutto in Conference League contro i New Saints, dovrà fare a meno di Ranieri, Comuzzo e Martinez Quarta, squalificati dalla Uefa. Palladino sta valutando due opzioni: confermare la difesa a quattro con Kayode e Biraghi sulle fasce, Pongracic e il debutto di Moreno al centro, oppure passare a una difesa a tre, con Biraghi adattato come centrale. Sarà convocato anche il giovane Baroncelli, reduce da un infortunio. Lo riporta la Nazione.