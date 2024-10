Palladino e un tabù da sfatare al più presto prima del ciclo di trasferte

Per Raffaele Palladino quella di Lecce rappresenta una trasferta ostica ma fondamentale, la sua Fiorentina cerca continuità dopo il successo contro il Milan. Ma oltre a questo il tecnico viola è alla ricerca dei 3 punti fuori casa, un vero e proprio tabù. Come riporta Tuttosport Palladino non vince fuori dalle mura amiche dal 9 marzo, 2-3 al Genoa quando allenava il Monza. Da lì in poi 8 partite senza la vittoria tra la Brianza e Firenze. Quella di Lecce sarà la prima sfida di un lungo ciclo che aspetta i viola con 7 partite fino al 10 novembre, di cui 5 proprio in trasferta.