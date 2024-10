Palladino e le “sette sorelle” battute. Adesso rimane solo Gasperini

Con il 5-1 sulla Roma, Raffaele Palladino ha raggiunto 79 panchine in Serie A e completato una serie impressionante di vittorie contro le "sette sorelle" del calcio italiano (Juventus, Inter, Napoli, Milan, Lazio, Roma e Fiorentina), confermando la sua reputazione di "ammazzagrandi." Dal debutto in Serie A con il Monza, con una vittoria contro la Juventus nel 2022, Palladino ha continuato a ottenere risultati rilevanti contro le grandi squadre, accumulando 9 vittorie, 10 pareggi e 20 sconfitte nelle 39 partite contro le top-10, una media condizionata dalle 4 sconfitte contro l’Atalanta di Gasperini, suo ex mentore. In contrasto, ha una media di 1,87 punti nelle gare contro le squadre fuori dalla top-10, dimostrando solidità con le squadre minori.

Questa stagione è iniziata in modo promettente, con 9 punti contro Atalanta, Lazio, Milan e Roma. Ora Palladino punta a mantenere la continuità anche con le squadre in lotta per la salvezza, come il prossimo avversario, il Genoa, per consolidare una Fiorentina ambiziosa e senza limiti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.