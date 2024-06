Palladino e il suo staff: dall’8 luglio inizia la nuova era al Viola Park

Con l'insediamento di Palladino, è stata resa nota anche la squadra di specialisti che supporterà il nuovo allenatore della Fiorentina. Nello staff spazio a due dei suoi fedelissimi: l'allenatore in seconda sarà Stefano Citterio, vice di Palladino dall'annata 2021-22, ai tempi delle giovanili del Monza. Federico Peluso, amico di vecchia data del tecnico ed ex tra le altre di Atalanta, Juventus e Sassuolo, sarà invece il collaboratore tecnico. Completano la lista Fabio Corabi e Nicola Riva come preparatori atletici e Giorgio Bianchi e Alessandro Dall'Omo (preparatori dei portieri).