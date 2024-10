Raffaele Palladino vede la prossima partita come un'opportunità per ottenere la prima vittoria stagionale in trasferta, puntando su solidità difensiva e qualità offensiva, ma sa che la trasferta a Lecce sarà piena di insidie. L'allenatore è fiducioso, grazie all'entusiasmo attorno alla squadra e a un gruppo unito.