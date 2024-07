Palladino e il battesimo con il tifo viola: oggi il Viola Park apre le sue porte

Intanto si è chiuso il giro di visite mediche dei trentuno convocati per questa prima parte del ritiro. Dalle 18 poi Palladino ha preso contatto per la prima volta col terreno del Viola Park e con i suoi ragazzi. Un gruppo ancora da delineare, con tanti ragazzi della Primavera e qualche esubero da piazzare, come Pierozzi, Nzola e Ikone, che si sono allenati a parte, o come Sabiri, non pervenuto sul terreno di gioco. Prima sgambata anche per Moise Kean in maglia gigliata. Dopo l'ufficialità del suo trasferimento, ieri la prima partitella coi compagni. Anche oggi gli occhi saranno tutti per lui, l'unico nuovo acquisto di questo inizio mercato.