La partita del 22 settembre contro la Lazio al Franchi, vinta 2-1 grazie a un rigore di Gudmundsson, ha segnato una svolta per la Fiorentina. Fino a quel momento senza vittorie, la squadra di Palladino ha trovato la sua identità grazie a un cambio di modulo (dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1). Da allora, i viola hanno inanellato una serie straordinaria di successi in campionato e coppa, con l’unica sconfitta contro l’Apoel in Conference League.