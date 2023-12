Palladino contro le critiche. Italiano in campo senza i tre migliori marcatori

Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano parlano della propria squadra in vista della partita di stasera fra Monza e Fiorentina

Per Raffaele Palladino - scrive Tuttosport - la sfida contro la Fiorentina serve per conquistare il primo obbiettivo stagionale, chiudere il girone di andata con più punti dello scorso anno. L'allenatore Branzolino, però, è infastidito per le critiche ricevute dopo il ko col Milan: