Palladino con il centrocampo completo. Riscatto Bove? La Roma ha altri pensieri

Con Cataldi e Gudmundsson in recupero, la Fiorentina ha il centrocampo quasi al completo, riducendo l'urgenza di interventi sul mercato in quella zona. La priorità della dirigenza resta trovare un’alternativa a Kean come prima punta, mentre le voci su un riscatto anticipato di Bove dalla Roma appaiono poco concrete. Lo riporta il Corriere Fiorentino.