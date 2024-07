Palladino apre il ritiro al Viola Park. Oggi i big mancanti arrivano al V. Park

Ieri è iniziata ufficialmente la stagione della Fiorentina, la prima con Raffaele Palladino in panchina. Il tecnico ieri, come riportato dalla Nazione si è presentato al centro sportivo alle 7 per iniziare a programmare la stagione al meglio, con idee. Nel fine settimana sono arrivati per le visite mediche e i test atletici alcuni giovani come Krastev, Amatucci e Distefano. Ieri invece è stato il turno di alcuni nomi noti della prima squadra, vedasi Brekalo, Ikonè e Nzola. Infine oggi si presenteranno alcuni big come Parisi, Biraghi, Sottil e Sabiri.