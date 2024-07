Palladino allontana anche Italiano: basta al giro palla sterile

La vori in corso. Sta nascendo la Fiorentina di Raffaele Palladino. Almeno tatticamente, dato che di nuovi volti se ne vedono pochi: per ora l'unico innesto è quello di Moise Kean, che domenica contro la Primavera ha disertato assieme a Pietro Terracciano per proseguire il programma di lavoro personalizzato. Insomma, il tecnico viola aspetta che vengano esauditi i suoi desideri un po' come è accaduto per Kean, attaccante espressamente richiesto dall'ex Monza, nel frattempo studia i giocatori che ha a disposizione nell'ottica di costruire una squadra molto diversa rispetto a quella guidata da Vincenzo Italiano l'anno scorso. A partire dal modulo che non corrisponderà più al 4-2-3-1 lanciato dall'ormai allenatore del Bologna, ma un 3-4-3 che parte dal presupposto di dare più peso alla fase difensiva rispetto a quanto accaduto finora.