Palladino affida l’attacco a Kean. Con lui l’obiettivo è l’Europa League

Oggi Moise Kean firmerà il contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2028. Grande fiducia per l'ex Juventus

La Fiorentina ieri ha accolto al Viola Park Moise Kean, che questa mattina svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2028. La Gazzetta dello Sport sottolinea quello che sarà il ruolo dell'ex Juventus, non solo in campo.