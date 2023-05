Pali e sfortuna, ma non importa. Italiano promuove Brekalo

Altra buona notizia dal campo del Franchi riguarda Brekalo. Il croato si conferma una pedina importante per la Fiorentina. Così seppure Ikonè e Nico Gonzalez restino i potenziali titolari la prova di ieri promuove Brekalo, ancora fermato dal palo e dalla sfortuna. Il croato è ancora alla ricerca del primo gol in maglia viola pur avendo già centrato tre legni, ma la sua freschezza potrebbe rappresentare un’arma importante da sfoderare giovedì nella bolgia del Sant Jakob Park. Quando la Fiorentina avrà bisogno di tutta la sua qualità per alimentare il sogno di vincere una coppa europea e volare fino a Praga per la finale del 7 giugno. Lo evidenzia il Corriere Fiorentino.