Palazzo Vecchio spinge per il Padovani. Uno sponsor per convincere la Fiorentina?

Palazzo Vecchio spinge per far giocare la Fiorentina al Padovani. E ci sarebbe una mossa a sorpresa per convincere il club viola

La Fiorentina lavora ancora per avere chiarezza sulla situazione del Franchi. Palazzo Vecchio, da parte sua, sta anche continuando a portare avanti il progetto dello stadio Padovani: un restyling da 10 milioni di euro per la parte rugby che, con almeno altri 7 milioni, potrebbe portare la capienza almeno a 18mila spettatori, consentendo così di ospitare, almeno sulla carte, le partite della Fiorentina .

L’ipotesi di cambiare casa finora è sempre stata scartata dalla società per due motivi: la capienza comunque ridotta rispetto a quella del Franchi ’cantierato’ che sarà superiore ai 23mila posti. Ma anche la mancata volontà di sborsare i fondi mancanti per aumentare la capienza del Padovani. A fargli cambiare idea potrebbe essere l’arrivo di uno sponsor o di finanziamenti direttamente dal Comune? Ancora è presto per pensarci e tutta l’attenzione è concentrata sullo sprint dei lavori in vista di fine agosto. Ma anche su restyling e ampliamento del Padovani il tempo scorre.