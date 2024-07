Palazzo Vecchio-Fiorentina, inizia la guerra giudiziaria per il Franchi

Un ricorso cosiddetto “ex articolo 700 del Codice di procedura penale”, motivato cioè dal carattere di urgenza per presunti danni “ imminenti e irreparabili”, di cui la Fiorentina ha parlato per la prima volta ufficialmente lo scorso 13 giugno, dopo il primo turno del voto per il sindaco, ma che ha poi è stato notificato al Comune solo il giorno dopo il ballottaggio, cioè il 25 giugno. L’avvocatura comunale è adesso stata incaricata formalmente di opporsi al ricorso di Acf Fiorentina davanti al giudice civile. Le ruspe al Franchi continuano a lavorare, la speranza della Fiorentina che potesse vincere la destra di Eike Schmidt stoppando i cantieri è svanita. Non è ancora chiaro se ci sia già stato un primo contatto tra Funaro e il patron viola Rocco Commisso, poco probabile, anche se la Fiorentina si dice ora disponibile a vedersi dopo i giorni convulsi del ballottaggio e del Tour de France. A poco più di 50 giorni dall’inizio del campionato la battaglia delle carte bollate entra ora nel vivo. I tempi entro cui deve pronunciarsi il giudice civile in casi come questo non sono prestabiliti, eppure non sono così brevi. Si parla comunque di una media di 4-5 mesi, a meno che il Tribunale non ravvisi gravissimi e immediati motivi di intervento. La Fiorentina verosimilmente proverà ad insistere con la tesi che i lavori debbono essere fermati subito e prima dell’inizio del campionato per non compromettere in maniera irreversibile la prossima stagione. La dirigenza viola del resto anche nel ricorso ha a quanto si sa insistito sull’incertezza della copertura finanziaria dell’operazione stadio e sulla conclusione degli stessi lavori riguardanti il progetto di ristrutturazione dell’impianto. Il nuovo dg viola Ferrari, nel corso di un intervento in Senato nelle scorse settimane, è intervenuto rispondendo così: