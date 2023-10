Padovani, per la Fiorentina resta piano B. Perché il club preferisce il Franchi

I soldi della tramvia dirottati sul Padovani non fanno cambiare idea alla Fiorentina, che durante i lavori di restyling del Franchi spera ancora di poter disputare le gare interne al Franchi. E' quanto filtra da La Nazione, secondo cui il club viola sta aspettando di capire se i lavori "mirati" per settore possono riuscire a conservare l’agibilità di alcuni spazi per gli spettatori.

Il trasloco nel piccolo stadio del rugby resta la seconda opzione, visto che dovrebbe essere rinegoziato col Comune un canone di concessione ridotto rispetto all’attuale corrisposto per l’utilizzo del Franchi. E restano altri punti interrogativi: la capienza minima di 16.000 spettatori (anche se sono possibili deroghe al ribasso), entrate e uscite a norma di sicurezza, spazi commerciali e per le tv. Il tutto senza dimenticare che la capienza ridotta porterà ad incassi più bassi: per questo la linea viola non cambia: priorità al Franchi.