Padovani: arrivate le manifestazioni d’interesse. Al via il dialogo competitivo

Le linee guida prevedono un corpo principale dell’intervento che consiste nell’ampliamento della tribuna coperta a 4mila posti, un primo corpo opzionale con una tribuna provvisoria da 3mila posti (soluzioni entrambe finanziate dal Comune) e una terza opzione (non finanziata) che consenta di raggiungere i 15mila posti netti, dotando l’impianto dei dispositivi per omologarlo per le partite di serie A. A inizio 2024 la gara vera e propria, dove gli ammessi saranno invitati a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica sulla base di quanto scaturito dal dialogo competitivo.