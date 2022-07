Paci: “Fiorentina, è l’anno giusto. Commisso uomo forte, con lui si può vincere”

Alessandro Paci , noto comico fiorentino e di fede viola, ha rilasciato un'intervista al Tirreno dove ha affrontato tutti i temi che riguardano la Fiorentina . "Questa Fiorentina non può più essere considerata una sorpresa", esordisce così l'artista, sottolineando come la squadra di Italiano abbia l'obiettivo di confermarsi dopo l'ottima stagione passata. Inoltre, la Conference sarà un obiettivo concreto, che potrà regalare grandi soddisfazioni ai viola.

Parole di stima, quelle di Paci sul nuovo attaccante Jovic. Veloce e concreto, tanto da ricordargli Salah. Sorvolando i paragoni, l'impatto che il serbo avrà sulla Fiorentina sarà sicuramente importante. Lo stesso vale per tutti i nuovi acquisti, continua il comico, che però si portano dietro l'incognita dello stato fisico. "Bisogna sempre puntare al top. Ai giocatori vorrei dire solo di divertirvi: non pensate ai mugugni dei tifosi che, inevitabilmente, si manifesteranno dopo qualche prestazione non impeccabile", questo il consiglio di Paci, che poi si rivolge a Commisso: "È un presidente che sa il fatto suo. È un po'"fumino", di quelli capaci di andare contro ai poteri, però è forte. Non sarebbe arrivato a costruire un impero come quello che ha, a mettere insieme quanto fatto a livello professionale. Chapeau".