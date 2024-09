Out Pongracic e Mandragora: adesso Palladino studia la carta Adli

A pochi giorni dal derby, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, deve fare i conti con diverse incertezze legate agli infortuni. Marin Pongracic continua a lavorare a parte a causa di un problema muscolare, rendendo probabile la conferma di Pietro Comuzzo in difesa. Anche Rolando Mandragora è in forte dubbio per via di un infortunio al flessore, e potrebbe essere sostituito da Adli o Colpani a centrocampo.