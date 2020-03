Orsolini: “Alla Fiorentina il mio gol più bello. Ho rischiato, sana follia”. E sul futuro…

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’esterno del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato del suo futuro e non solo: “L’ultima parola spetta alla società. Io a Bologna sto da dio, la amo, ho scelto di restare. E allora non ne parliamo nemmeno. Qui vado al campo col sorriso, mi sento importante e capisco benissimo chi gioca poco. E’ frustrante. Qui sono felice. Mi diverto. Gioco. Il mio gol più bello? Sono molto legato a quello al Lecce, di destro. A quello in azzurro, al debutto. Ma quello alla Fiorentina, all’ultimo minuto, da corner corto e schiacciato su punizione è stato perfetto. Ho pensato: se sbaglio mi infameranno tutti, compagni, tecnico, staff, tifosi, giornalisti, tutti… Ma me la sentivo. Sana follia”.