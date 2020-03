A. Sottil: “Riccardo si allena tanto, l’ho riscoperto. Serie A? Non ha senso riprendere”

Lunga e interessante intervista quella rilasciata da Andrea Sottil a Il Corriere dello Sport-Stadio. L’ex viola parla dell’emergenza coronavirus definendola “una guerra subdola, senza armi”, ribadendo l’invito lanciato da più parti ai cittadini italiani: restate a casa. Poi Sottil parla anche del figlio Riccardo: “Fa gli allenamenti via Skype seguendo il programma di lavoro che gli è stato dato, lavora per mantenere la forza”.

Oltre a questo – prosegue l’ex difensore – ascolta molta musica, ma uno dei risvolti più importanti della situazione che stiamo vivendo a causa del Covid-19 è l’aver scoperto il dialogo padre-figlio. E il campionato? Secondo Andrea Sottil ripartirà? “Il calcio è un’industria ma in questo momento passa in secondo piano perché prima viene la salute. Il campionato riprenderà quando ci saranno i presupposti, ma se dovesse servire non scendere più in campo, amen. In questa situazione, che senso ha far tornare i giocatori ad allenarsi? Con quale obiettivo?”.