Orrico: “Attacco? Italiano non ha colpe. Persi tutti i soldi di Vlahovic”

"Escluderei problemi di gioco, perché la Fiorentina è una squadra che crea molto grazie al suo allenatore". Sentenzia così Corrado Orrico, intervistato dal Corriere Fiorentino, sul grande dibattito in casa viola che vede Italiano più o meno responsabile della crisi offensiva. Il mister toscano, analizza con attenzione i numeri dell'attacco viola, sottolineando come l'anno scorso Cabral e Jovic abbiano fatto 30 gol e, nonostante ciò, siano stati criticati. Citriche che, a parere di Orrico, la società viola non è riuscita a cogliere: "La critica agli attaccanti dell’anno scorso era legittima, ma la società non l’ha capita. Io ancora non do giudizi, ma non mi sembrano tanto più forti di Jovic e Cabral. Potevano acquistarne uno solo, ma fortissimo". E la mente va subito a Vlahovic, bomber venduto per una cifra intorno agli 80 milioni. Ma Orrico non lascia spazio a interpretazioni: "Hanno guadagnato 80 milioni, ma dopo aver preso 4 giocatori tra cartellini e ingaggi vanno vicino ad averli spesi tutti (Cabral, però, è stato rivenduto a 20 più 5 di bonus al Benfica, ndr )". Insomma, l'attacco della Fiorentina è un bel rebus con Nzola ancora fuori forma, ma la parola d'ordine rimane una, anche per mister Orrico: "Aspettiamo".