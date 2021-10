Oronzo Pugliese, l'allenatore nel pallone che salvò la Fiorentina. Oronzo Canà fu una sua splendida imitazione

La Nazione ripercorre le prestazioni della Fiorentina del passato. In questo caso si tratta di quella della stagione 70'-71, anno molto difficile per i viola.

Infatti, dopo l'esonero di Bruno Pesaola (tecnico del secondo scudetto), venne chiamato Oronzo Pugliuese che dal 31 gennaio fino alla fine della stagione guiderà la Fiorentina ottenendo una salvezza all'ultima giornata per differenza reti. Pugliese era conosciuto per il suo carattere focoso, impulsivo e per la sua importante scaramanzia. Tanto che il famoso personaggio interpretato da Lino Banfi, Oronzo Canà, rappresenta quasi un' imitazione dell'allenatore viola.