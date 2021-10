La Fiorentina torna a lavoro: il silenzio di Vlahovic e il ritorno di Castro

La Fiorentina torna ad allenarsi, quasi al completo. Vlahovic firma autografi circondato da tanti tifosi e Castrovilli è tornato in campo

Ieri pomeriggio alle 16.30, Italiano ha ritrovato la maggior parte dei suoi giocatori di rientro dalle nazionali. Aspettando il ritorno dei sudamericani, gli occhio erano tutti puntati su Dusan Vlahovic. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, il serbo è stato accolto da molti tifosi che hanno ribadito la loro fiducia nel classe 2000. Dusan non si è scomposto, ha firmato qualche autografo e poi è andato subito ad allenarsi. La pressione c'è ma lui sembra non sentirla, almeno per ora.