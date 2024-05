Albergo scelto fuori dal centro per evitare le zone a rischio. Una vigilia vissuta in loco, a differenza dell'anno scorso

Su La Repubblica edizione Firenze si racconta dell'avvicinamento alla finale di Conference League e delle scelte fatte dalla Fiorentina anche in funzione dell'ordine pubblico. L’allerta è alta e la polizia locale in raccordo con l’Uefa e quella italiana sta monitorano ogni situazione. Si temono assalti da parte delle due tifoserie greche che potrebbero allearsi per creare disordini all’arrivo degli ultras dell’Olympiacos.