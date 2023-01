Ora la Coppa Italia. Il quarto di finale rischia di “intasare” il calendario

Altro giro, altra competizione. Dopo Conference League e serie A, per la Fiorentina, è venuto il tempo di pensare alla Coppa Italia. L’appuntamento è fissato per giovedì quando, alle 18, al Franchi si presenterà la Sampdoria. La formula, è la stessa degli ultimi anni. Gare secche fino alla semifinale che, di fatto, sarà l’unico turno da giocare su sfide di andata e ritorno. Con una differenza, rispetto alla stagione passata. Nei quarti di finale non ci sarà sorteggio per stabilire chi giocherà in casa ma, esattamente come per gli ottavi, conterà il piazzamento raggiunto nell’ultimo campionato.