Operazione “svecchiamento”: la Fiorentina vuole sentirsi giovane

Una scelta che va in controtendenza con la filosofia dell'ultima stagione, o che forse nasce proprio dalla necessità di allontanarsi da quel sistema. La Fiorentina 2023-2024, infatti, si colloca al sesto posto in Serie A per età anagrafica, con una media di 26,6 anni. I viola hanno scelto di puntare sull'esperienza di giocatori come Giacomo Bonaventura, Pietro Terracciano, Cristiano Biraghi, Alfred Duncan e Andrea Belotti, azzeccandoci a metà. Se l'annata di Terracciano, per fare un esempio, è stata più che positiva, non si può dire la stessa cosa per Belotti dal punto di vista realizzativo. La linea dell'ultimo campionato, insomma, ha convinto fino a un certo punto.