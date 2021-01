Operazione sfoltimento: in tre con le valigie pronte a centrocampo

Il calciomercato di gennaio della Fiorentina passa – inevitabilmente – anche dalle cessioni. Archiviato il ritorno di Cutrone in Premier, Pradè pensa ora anche alle operazioni per il centrocampo. Il Corriere Dello Sport individua tre nomi caldi nelle trattative, che per motivi diversi hanno trovato meno brillantezza in viola. Il primo è quello di Pulgar: il cileno ha su di sé gli occhi del Leeds ma nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Cagliari, prossimo avversario in campionato. Entrambi i club vogliono capire quanti margini di trattativa possano aprirsi. Dopo la cessione di Saponara già perfezionata allo Spezia, ci sono altri due nomi in uscita: il primo è quello di Valentin Eysseric. Il francese era stato giudicato un esubero a inizio stagione, ma Prandelli sta provando a inserirlo stabilmente in campo. Il secondo è quello del giovane Montiel, che potrebbe decidere di andare a giocare con continuità.