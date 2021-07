Operazione Moena: i giovani sotto la lente d’ingrandimento di Italiano

Tanti giovani cercheranno di mettersi in mostra agli occhi di Vincenzo Italiano

La Fiorentina deve sfoltire la rosa. L'operazione è già iniziato con le cessioni di Diks e Hristov rispettivamente al Copenaghen e allo Spezia. A Moena (partenza il 17 luglio) molti giovani cercheranno di mettersi in mostra agli occhi di Vincenzo Italiano per restare in prima squadra. E' il caso - scrive il Corriere dello Sport - di Chiti, Dutu, Ponsi, Pierozzi, Spalluto.