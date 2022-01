Operazione esuberi: dove piazzare Amrabat, Kokorin & co?

La Fiorentina lavora per sfoltire la rosa a disposizione di Italiano: Amrabat, Benassi e Kokorin gli indiziati a partire

Oltre ai pezzi da novanta, leggi alle voci Vlahovic e Nastasic, La Nazione si occupa anche delle altre operazioni in uscita. La Fiorentina nel dettaglio sta cercando una sistemazione per Sofyan Amrabat, attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Per il marocchino restano in corsa Torino e Cagliari, ma si registrano sondaggi da Spagna, Betis e Espanyol e Olanda, Feyenoord e Twente. Benassi, invece, resta nel mirino dell’Empoli, che deve prima pensare alle uscite nel rispetto dell’indice di liquidità. Da sistemare resta Kokorin: lo cerca il Khimki, in Russia, ma per facilitare l’operazione serve lo svincolo.