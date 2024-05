Olympiakos-Fiorentina è già iniziata: i calcoli di Italiano sono evidenti

La classifica rassicura la Fiorentina. Ciò vuol dire che agli uomini di Italiano, essendo in vantaggio negli scontri diretti sia con i granata che con gli azzurri, mancano due punti per esser certi di partecipare alla prossima Conference. Vincere a Cagliari insomma vorrebbe dire chiudere i conti, rendendo di fatto inutile il recupero del 2 giugno con un’Atalanta si già qualificata per la Champions ma che, considerando i rapporti, difficilmente farà sconti. Nel mezzo, appunto, la finale di Atene. La gara alla quale tutti pensano da quella maledetta serata di Praga e che nella testa di mister e giocatori è già iniziata da un po’. Per questo il mister sta portando avanti un turnover scientifico, con l’obiettivo di presentarsi al faccia a faccia con l’Olympiakos nelle migliori condizioni possibili. Calcoli che incideranno anche sulle scelte per la sfida cin Sardegna ol Cagliari, nella quale si vedrà una squadra molto diversa da quella che si giocherà la coppa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.