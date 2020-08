Oltre a Linetty la Fiorentina monitora la situazione di un altro centrocampista blucerchiato

Come il Torino (LEGGI) anche la Sampdoria cercherà di muoversi sfruttando un tesoretto in arrivo dalle operazioni in uscita. Al di là della telenovela Linetty, richiesto dalla Fiorentina, sono molte le operazioni da definire. La partita più interessante è quella per Caprari, ma i blucerchiati aspettano di definire anche le situazioni relative a Verre (SCHEDA), di ritorno dal Verona, che piace a Benevento, Levante e la stessa società viola. Intanto ieri al CS sportivo era presente Lucci (FOTO), agente proprio del centrocampista romano, oltre che di Florenzi e Montella. (Tuttosport)

-> CLICCA PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA