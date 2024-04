Ok l’Europa, ma la Fiorentina è chiamata a reagire anche in campionato

La buona notizia è che con la trasferta in casa della Juventus il gruppo è uscito dal girone infernale delle sfide contro le big. Scherzo del calendario, che adesso però regalerebbe ai viola pure l’occasione di rifarsi. Otto partite ancora da disputare, sette calendarizzate più quella in sospeso con l’Atalanta che potrebbe rivelarsi una sorta di jolly di fine campionato per le due squadre. Prima di arrivare lì, però, sfide abbordabili a cominciare da lunedì prossimo, quando al ‘Franchi’ arriverà un Genoa ormai tranquillo a metà classifica. Poi la trasferta in casa di una Salernitana praticamente già retrocessa. E a seguire nell’ordine Sassuolo, Verona, Monza, Napoli (al Franchi) e Cagliari. Insomma, si è visto di peggio. L’occasione di un filotto, con il giusto atteggiamento in campo, ci sarebbe anche. Compatibilmente con quei famosi impegni di coppa di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni. Viktoria Plzen all’orizzonte con un doppio confronto da non sbagliare per andare in semifinale. Poi la sfida di ritorno con l’Atalanta in Coppa Italia. Quella sì, una partita che assorbirà tanto a livello fisico e nervoso. Ma la Fiorentina adesso è chiamata a rispondere anche in campionato in maniera concreta, senza tirarsi indietro. Lo riporta la Nazione.