Ok la gioia per la convocazione di Bonaventura, ma ora serve cautela

Bonaventura è stato convocato con la Nazionale, ma la Fiorentina non si può perdere nella gioia dei festeggiamenti. Se per la prima uscita dovrebbero partire entrambi in panchina, l’impressione è che Spalletti si voglia tenere la carta Jack per la più complicata sfida di Wembley. Chiaro che in casa viola ci sia grande soddisfazione per la convocazione di Bonaventura, anche se a livello di gestione fisica gli impegni con gli Azzurri si sommano ai già tanti con la Fiorentina. Servirà ancor più cautela nella sua gestione e da questo punto di vista verrà in soccorso Barak, ormai completamente recuperato e con un minutaggio importante sulle gambe. Lo riporta La Nazione.