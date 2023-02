Ok Cabral e Jovic, ma gli altri? Un reparto offensivo senza gol

Cabral e Jovic sono sempre dentro un ballottaggio eterno. Se allarghiamo però, la lente d'osservazione a tutto l'attacco viola, non sono gli unici a non portare i gol richiesti.

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Cabral e Jovic sono sempre dentro un ballottaggio eterno. Se gioca uno, si richiede l'altro e viceversa. Se allarghiamo però, la lente d'osservazione a tutto l'attacco viola, non sono gli unici a non portare i gol richiesti. I vari Nico Gonzalez, Kouamè e Ikonè sono all'asciutto. Non è un caso insomma, se i viola si ritrovano (con 24 gol segnati nelle prime 23 giornate di campionato, con una media di 1,04 reti a partita) con il quattordicesimo attacco della serie A, seguiti soltanto da Empoli (22), Verona (20), Spezia (19), Cremonese (17) e Sampdoria (11). Dati su cui riflettere.